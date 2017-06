Il retroscena: telefonata nella notte, Borja Valero si sente libero per l’Inter

Svolta nell’operazione che potrebbe portare Borja Valero alla corte di Luciano Spalletti. Una telefonata nella notte, potenzialmente risolutiva, al punto che il centrocampista spagnolo adesso si sente libero per l’Inter. In serata vi abbiamo detto che i nerazzurri propongono un milione in più d’ingaggio, 3 rispetto ai 2 attualmente percepiti a Firenze, con la possibilità di avere un anno in più di contratto, rispetto all’impegno al momento in vigore fino al 2019. L’Inter era partita da una valutazione di 5-6 milioni per il cartellino, alzando leggermente l’offerta si può trovare la quadratura. Ma dopo questa telefonata nella notte Borja Valero si sente libero per l’Inter. Considerarto l’attaccamento suo e della moglie a Firenze, è chiaro che dovrà dare delle chiavi di lettura che gli possano consentire, quando tutto sarà definito, di uscirne nel migliore di modi. Com’è noto i rumors per Borja in nerazzurro sono scattati pochi minuti dopo la notizia di Marca – poi non confermata dai fatti – di un suo imminente trasferimento al Milan. Adesso siamo entrati nel vialone che porta all’Inter.

Foto: zimbio.com