Il retroscena: Storari ha parlato con Galliani. Vicino il ritorno al Milan

Un telefonata molto cordiale tra Marco Storari e Adriano Galliani. Per quello che dovrebbe essere un ritorno al Milan dell’attuale portiere in rotta di collisione con il Cagliari. L’apertura di Galliani è stata totale, con l’avallo di Montella, una situazione che non dovrebbe comportare particolari problemi anche con la proprietà cinese in pectore. Storari andrebbe al Milan fino a giugno anche perché il suo obiettivo sarebbe quello poi di allenare. E questa situazione, nata a sorpresa come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, libererebbe Gabriel per il Cagliari. Anche perché il portiere brasiliano, chiuso da Donnarumma, vorrebbe sfruttare questa grande opportunità. Mentre per Storari non sarebbe un problema, anzi, fare da vice di Gigio. Le parti si riaggiorneranno al rientro di Galliani, ma la situazione è molto bene impostata. Esattamente come Deulofeu, l’esterno offensivo promosso dal club rossonero.

Foto: Twitter Cagliari