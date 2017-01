Il retroscena: Storari, sei mesi di Milan e basta. Il summit…

Marco Storari di ritorno al Milan, Gabriel al Cagliari. Il sorprendente scenario dello scorso 27 dicembre ha trovato sempre più conferme con il trascorrere dei giorni. Ora bisogna aspettare. Cosa? Il ritorno di Galliani dal Brasile e l’occasione giusta può essere proprio quella di domenica pomeriggio alle 18 quando – con il destino non si scherza – il Milan affronterà proprio il Cagliari a San Siro. Quella sarà l’occasione ideale per mettere tutto a posto. Una cosa va chiarita: non è vero che Storari abbia chiesto più dei sei mesi che restano con il club di Giulini. Sei mesi e basta, con la convinzione assoluta di fare da chioccia a Donnarumma. E con Gabriel che scalpita per fare il titolare, a Cagliari si spalancherebbero le porte.