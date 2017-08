Il retroscena: Sporting Lisbona, c’è il sì di Gabigol e dell’Inter. Ma…

La trattativa per il trasferimento di Gabigol allo Sporting Lisbona si può sbloccare. Ma a una condizione, ovvero che lo Sporting partecipi in modo più congruo al pagamento dell’ingaggio del brasiliano, ammontante a poco più di 2,5 milioni a stagione. Questo l’unico nodo per il via libera, il resto c’è: il sì dell’Inter al prestito e il sì dell’attaccante al club portoghese. Ora serve l’ultimo sforzo dello Sporting per chiudere l’operazione.

Foto: Twitter Inter