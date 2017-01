Il retroscena: Sportiello subito a Firenze non esclude Costil a luglio. Tatarusanu…

Marco Sportiello si appresta a svolgere le visite mediche a Firenze, nelle prossime ore sarà viola e arriverà l’annuncio. Prestito per diciotto mesi, diritto di riscatto fissato a 7 milioni, una scelta convinta da parte della Fiorentina. Una scelta che non pregiudica, anzi, l’arrivo di Benoit Costil a luglio. Il portiere è in scadenza con il Rennes, ma non ha intenzione di rinnovare. La Fiorentina aveva fatto un sondaggio per gennaio, poi è andata direttamente su Sportiello, ma apprezza molto Costil e l’operazione dovrebbe solo essere rinviata a luglio. Tutto questo perché Tatarusanu, assolutamente negativo nell’ultimo periodo, non è considerato un intoccabile. Anzi…