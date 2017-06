Il retroscena: a Spalletti piace anche Fazio. Mentre su Skriniar e Borja Valero…

L’Inter scenderà presto in campo sul mercato, prevedibilmente a luglio dopo aver concretizzato un paio di cessioni. Per Rudiger la Roma ha chiuso con le parole di Monchi, ma l’Inter ci riproverà. Ma c’è un difensore che piace molto sia a Spalletti che a Sabatini, stiamo parlando di Federico Fazio che potrebbe lasciare i giallorossi dopo l’arrivo di Hector Moreno. Capitolo Skriniar: c’è gradimento, apprezzamento, ma fin qui non una trattativa chiusa con la Samp. Aggiornamento su Borja Valero: il centrocampista viene considerato perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti, l’agente ha chiesto un anno in più di contratto, accetterebbe anche l’attuale scadenza (2019). Ma la trattativa con la Fiorentina è tutta da sviluppare, indipendentemente dalle parole di chiusura di Cognigni rilasciate a Sportitalia. E Bernardeschi? L’Inter è alla finestra, la Juve di più, la settimana che sta per arrivare potrebbe essere decisiva.

Foto: sito ufficiale Inter