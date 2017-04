Il retroscena: Spalletti non è un’alternativa per l’Inter. Su Conte e Simeone…

Dobbiamo aspettare la fine della Champions e della Premier per avere un quadro preciso sulla vicenda allenatori. Ma una cosa è sicura: Luciano Spalletti, in partenza dalla Roma, ha espresso gradimento per l’eventuale destinazione Inter. Anche se in famiglia hanno sempre tenuto in considerazione le sirene inglesi perché lavorare all’estero è sempre stato ritenuto un grande privilegio, come ha dimostrato la lunga esperienza a San Pietroburgo. Vi abbiamo parlato in tempi non sospetti di (almeno) un incontro con il club nerazzurro, ora è giusto aspettare. Spalletti sapeva di essere nella lista della Juve in caso di addio di Allegri, ma soprattutto è un vecchio pallino dell’Inter che lo aveva corteggiato in passato ai tempi dello Zenit. Ora non resta che attendere l’epilogo di Champions, Premier e serie A, poi sarà tutto più chiaro. Magari anche qualche settimana prima dell’epilogo, tenendo conto delle altre situazioni. Su Conte abbiamo detto: dovrebbe esserci una rottura improvvisa con il Chelsea per poterlo accostare all’Inter, al momento non esistono tracce. Simeone ha detto mille volte che vuole restare all’Atletico, poi magari vince la Champions e cambia idea. Supposizioni, nulla più. Per il momento il Cholo è in stand-by, ma di sicuro per l’Inter Spalletti non è un’alternativa.

Foto: Twitter Roma