Il retroscena: Sneijder, si raffreddano le piste italiane. Ecco perché

Wesley Sneijder sta risolvendo il proprio impegno con il Galatasaray e sarà libero per una nuova destinazione. Come raccontato, la Samp sarebbe pronta a concretizzare un nuovo tentativo, ma stavolta è l’olandese molto freddo, semplicemente perché non ha gradito la gestione della scorsa settimana. Confermiamo: Sneijder è stato proposto al Milan, il Milan ci ha anche pensato, ma siccome cerca un centrocampista centrale non adattato e di qualità, il minutaggio per Wesley sarebbe davvero basso e lui vuole essere protagonista. Situazione comunque da seguire, con sirene Mls in sottofondo.

Foto: alchetron