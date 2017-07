Il retroscena: Simone Inzaghi insiste per Falcinelli. Tra Sassuolo e concorrenza…

Keita Balde in uscita, Simone Inzaghi insiste per avere Diego Falcinelli. E la Lazio farà di tutto per accontentarlo, tenendo conto di due particolari. Il primo: il Sassuolo sarebbe restio a cederlo dopo l’operazione Defrel-Roma, ma l’attaccante gradirebbe moltissimo la destinazione Lazio, ecco perché è una situazione da seguire. Il secondo particolare: Falcinelli piace sia a Mihajlovic che a Giampaolo, pur essendo il Torino da tempo in pressing per Duvan Zapata. Ma Simone Inzaghi insisterà…

Foto: zimbio