Il retroscena: Simone Inzaghi insiste per Falcinelli. Le mosse Samp…

Borini era stato bloccato dal Milan, Simone Inzaghi forse non lo sapeva e si è illuso fino all’ultimo. Ora serve un attaccante, anche perché la situazione contrattuale di Keita (scadenza 2018) non aiuta molto. L’allenatore ha chiesto alla Lazio di fare uno sforzo per Diego Falcinelli, profilo che piace moltissimo perché ritenuto l’ideale per giocare anche in coppia con Immobile. La stagione di Falcinelli a Crotone è stata esaltante, il Sassuolo lo valuta oltre la doppia cifra, i contatti tra i due club sono stati indiretti ma ora si può approfondire. Su Falcinelli resta la Samp che negli ultimi giorni non ha fatto mosse significative, ma che dopo aver perfezionato la cessione di Muriel al Siviglia potrebbe entrare in azione.

Foto: zimbio.com