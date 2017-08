Il retroscena: Schick, visite bis confermate. L’Inter è pronta. La Juve…

Patrik Schick e l’ora delle visite suppletive. Come anticipato la scorsa settimana, da martedì a giovedì ci saranno i nuovi test che dovrebbero confermare come i problemi avuti in passato dall’attaccante siamo stati superati. A quel punto, dopo la lieta novella, si comincerà a pensare al futuro di Schick. Come già raccontato, l’Inter ha l’accordo sia sulle cifre (le stesse oltre clausola, quindi poco più di 30 milioni che la Juve avrebbe garantito alla Samp) che con chi assiste il ragazzo. La Juve oggi è più defilata, pensa soprattutto a Keita (convinta di rintuzzare qualsiasi ritorno nerazzurro dopo i sondaggi delle scorse settimane, i bianconeri sono sul senegalese da almeno un anno), anche se i rapporti tra Schick e Nedved possono sempre rappresentare una variabile importante. Ma l’Inter è pronta, verrà valutata la possibilità di lasciare per un’altra stagione Patrik alla Samp, come vorrebbe il club di Ferrero. Ma il diretto interessato sarà della stessa idea? Prima le visite bis, poi sarà tutto più chiaro.

Foto: sito ufficiale Sampdoria