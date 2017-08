Il retroscena: Schick, oltre un anno dopo Sabatini ha di nuovo il pallone sul dischetto. Ma…

Tra giugno e luglio dello scorso anno la Roma avrebbe potuto prendere Patrik Schick per una cifra non troppo distante dai 4 milioni. Al timone giallorosso c’era Walter Sabatini, comunque già separato in casa, noto scopritore di talenti ma che in quella circostanza decise di traccheggiare. Schick voleva la Roma, ma alla fine andò volentieri alla Samp semplicemente perché gli uomini mercato di Ferrero si infilarono nel varco lasciato libero da Walter. Circa 13 mesi dopo, la storia si ripete: Sabatini, come nell’estate 2016, ha il pallone sul dischetto, nel frattempo ha cambiato club e sta profondendo le massime energie per la nuova Inter. Con il pallone nuovamente sul dischetto crediamo che difficilmente Sabatini stavolta calcerà fuori, perché Schick è un grande talento e per l’Inter si tratterebbe di un’eccellente operazione. Certo, dai 4 milioni circa della scorsa estate ai 30 e passa attuali c’è una distanza siderale, ma in fondo Schick val bene un sacrificio firmato Suning…

Foto: sito ufficiale Sampdoria