Il retroscena: Schick, ecco cosa dirà Ferrero alla Roma

Patrik Schick sarebbe un colpo sensazionale per chi dovesse prenderlo. E la Roma, che si sentiva forte giovedì sera, ha respirato profondo dopo l’irruzione di ieri della Juve. La Roma offre di più, ora sente Patrik sempre più vicino, le garanzie tecniche e il fatto di poter giocare con continuità sono un passaggio essenziale. Di Francesco ha spiegato a Schick che troverà una formula per non snaturare le sue straordinarie qualità e per consentire una perfetta coesistenza con Dzeko. Nell’incontro di stasera, che Ferrero ha confermato, il presidente cercherà gli ultimi accordi con il club giallorosso. Esiste l’intesa sulle cifre, la Samp chiederà un pagamento biennale e non triennale, altrimenti chiederebbe di allargare i bonus fino ad arrivare ai 40 milioni. Ultimi dettagli, in attesa di convocare gli agenti di Schick e con Patrik che ha sempre più la Roma in testa. Aspettando gli ultimi passaggi e le firme, mai come stavolta passaggio indispensabile.

Foto: zimbio