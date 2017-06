Il retroscena: Sabatini pazzo di Di Maria. E su Digne…

L’Inter sta provvedendo a sfoltire l’organico, alleggerendo così il bilancio: Palacio e Carrizo sono andati via a parametro zero, Erkin è stato riscattato dal Besiktas, Banega è tornato al Siviglia che spera sempre di riprendere Jovetic, plusvalenza anche per Caprari alla Samp, Ranocchia è in uscita e ha aperto al Genoa, mentre Miangue tornerà a Cagliari. Fermo restando che anche altri attuali elementi della rosa possono salutare prossimamente. Una posizione chiave è quella di Perisic, in attesa di capire se il Manchester United alzerà l’asticella rispetto alla prima offerta rispedita al mittente. Perisic piace anche al Psg, ma anche a prescindere dal croato occhio al filo diretto con Parigi. Walter Sabatini, infatti, è pazzo di Angel Di Maria, un suo pallino da sempre. Il coordinatore Suning ha un eccellente rapporto sia con l’entourage dell’argentino che con il Paris Saint-Germain. E presto potrebbe fare un tentativo concreto, a maggior ragione se avesse in mano il cash di Perisic o coinvolgesse Ivan nel discorso con Al-Khelaifi. Un altro pupillo di Sabatini è Lucas Digne, che Walter non a caso aveva portato a Roma. Il francese vuole giocarsi le sue carte al Barcellona ma, senza fretta, la situazione va monitorata specie se il Nizza continuasse a fare muro per Dalbert.