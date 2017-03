Il retroscena: Rodrigo Caio piace molto alla Fiorentina. Dietro il rinnovo…

Un difensore dal Brasile per la Fiorentina, traccia da seguire. E qualche aggiornamento rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri. Mentre su Vitor Hugo c’è stata una decisa irruzione, partendo da una base di sette milioni più bonus, ma con la volontà di alzare la proposta per convincere il Palmeiras, su Rodrigo Caio emerge un retroscena. Il San Paolo ha provveduto al prolungamento fino al 2021 dopo aver memorizzato il fortissimo interesse di diversi club italiani. La Fiorentina si è accodata a sorpresa, quello di Rodrigo Caio è un profilo che piace moltissimo. E ci saranno aggiornamenti nel giro di una settimana, massimo dieci giorni. Dietro il rinnovo esiste la volontà del San Paolo di blindarlo nell’apparenza, per poi cederlo meglio se ci fosse l’opportunità.

Foto: goolfm.net