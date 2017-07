Il retroscena: Raiola-famiglia Donnarumma, oggi vince la freddezza. In futuro…

Freddezza, totale freddezza. Tra la famiglia Donnarumma e Mino Raiola funziona così. La storia del prolungamento ritardato, delle polemiche senza fine che hanno scatenato la reazione del popolo rossonero. E poi le vicende social che hanno amplificato tutto. Dalla famiglia Donnarumma trapela il massimo riserbo, ma di sicuro hanno gradito poco. Anzi, hanno gradito per nulla, al punto che si è creato un clima formale, quasi distaccato. Ci sarà tempo per ricucire? Tutto è possibile, ma è possibile anche il contrario. Di sicuro Gigio è molto dispiaciuto per quanto accaduto, mentre la sua famiglia magari oggi pensa che avrebbe dovuto essere molto più incisiva nei riguardi di Raiola. Piuttosto che accettare la situazione trascinandola per settimane e settimane. E questi particolari potrebbero avere un peso nelle scelte future.

Foto: Twitter ufficiale Milan