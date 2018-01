Il retroscena: Rafinha e quella richiesta di obbligo del Barcellona che l’Inter… 

Ancora un po’ di pazienza. Per Rafinha all’Inter bisogna ancora aspettare, ma prevale la fiducia perché il club nerazzurro è consapevole di essersi avvicinato sensibilmente alla richiesta del Barcellona. Dobbiamo spiegare e aggiungere che in situazioni del genere – senza un budget – i rischi sono sempre dietro l’angolo, un sì può tramutarsi in no perché non dipende da te. Ma l’Inter crede di aver fatto tutto nel migliore dei modi, ha la volontà totale del diretto interessato. E soprattutto ha aggirato la richiesta iniziale del Barcellona che pretendeva l’obbligo di riscatto per Rafinha.

Foto: sito ufficiale Barcellona