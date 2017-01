Il retroscena: Quaison-Mainz, tutto in 36 ore. E un sì rapidissimo. Sulla Juve…

Robin Quaison e il Mainz: sabato sera vi avevamo raccontato tutto. L’accordo tra il Palermo e il club tedesco, il sì automatico da parte dell’attaccante svedese. Una trattativa rapidissima, chiusa in 36 ore: quando a Quaison hanno parlato della possibilità di sbarcare in Bundesliga, lui non vedeva l’ora di firmare. Per qualche ora anche il suo utilizzo a Napoli sembrava in dubbio, al punto che Quaison avrebbe potuto anticipare la partenza. Ma poi si è deciso di farlo giocare per l’ultima volta con la maglia rosanero, la proposta era già stata accettata (con i bonus si può leggermente sfondare il muro dei tre milioni, ma sono dettagli). La Juve? Di concreto nulla, soltanto sondaggi, nessun approfondimento. All’Empoli sarebbe piaciuto utilizzare l’eventuale sponda bianconera. Ma il Mainz è stato rapidissimo e convincente.

Foto: zimbio.com