Il retroscena: Quaison, la rapida svolta Mainz e un dilemma per Napoli

È successo tutto in modo rapidissimo, ve lo abbiamo raccontato nei dettagli. Quaison ai saluti in casa Palermo: il Mainz lo aspetta, accordo con i rosanero, c’è il gradimento del diretto interessato. Nel primo pomeriggio ci aveva provato nuovamente la Samp, ma si era capito subito che ci sarebbero stati pochi margini. A quel punto l’irruzione del Mainz, per il Palermo sarebbe ossigeno da tre milioni e dintorni considerato che il ragazzo è in scadenza e i negoziati per il rinnovo si erano interrotti da un pezzo. Ora c’è un dilemma per il posticipo di stasera a Napoli: Quaison è tra i convocati e probabile titolare nel tridente di Diego Lopez. Ma andrà realmente così? Vedremo: la Bundelisga chiama…

Foto: zimbio