Il retroscena: Orsolini, i rapporti Juve-Ascoli e il Napoli

La Juve è stata la prima a muoversi per Riccardo Orsolini, come raccontatovi in esclusiva a partire dallo scorso 30 marzo. La situazione ha vissuto vari momenti (mai con il Milan protagonista) e ha registrato nei giorni scorsi il forte ingresso del Napoli. Poi è tornata la Juve, possibilmente senza sinergie con l’Atalanta (altro club da settimane sulle tracce dell’esterno offensivo) e c’è una spiegazione che porta Marotta e Paratici a poter contare su una possibile corsia preferenziale: i rapporti con l’Ascoli sono da sempre eccellenti e anche questi argomenti, in situazioni del genere, possono fare la differenza. Adesso si sta valutando se potarlo subito a Torino o lasciarlo nelle Marche fino a giugno (come vorrebbe l’Ascoli). La valutazione è salita oltre i 4 milioni, il rischio è che salga ancora. Il Napoli si è inserito quando ha capito che la Juventus aveva leggermente mollato la presa, gli uomini mercato di De Laurentiis avevano fatto una proposta importante anche allo stesso ragazzo, con la possibilità di portarlo subito in Campania, ma anche con la disponibilità di lasciarlo a disposizione di Aglietti per la seconda parte della stagione. Dopo il ritorno della Juve, forte dei rapporti con l’Ascoli, gli scenari potrebbero cambiare solo in presenza di una rottura tra le società o di una chiara volontà di Orsolini di fare altre scelte.

Foto: sito ufficiale Ascoli