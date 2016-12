Il retroscena: Orsolini, il “muro” cinese e il Napoli allo scoperto

Riccardo Orsolini è un eccellente profilo, definito dagli addetti ai lavori un predestinato. Sta facendo benissimo ad Ascoli, ha 19 anni e un futuro luminoso davanti. Interpreta il ruolo di esterno offensivo con le doti che servono: personalità, accelerazioni, senso tattico e qualità tecniche fuori discussione. Il Milan ci ha pensato attraverso Galliani, stop. Mai una trattativa con l’Ascoli, è sempre esistito un “muro” cinese, la nuova proprietà sarebbe per altri profili. E chi sta lavorando da tempo sul ragazzo lo sa molto bene: per esempio il Napoli, che è uscito allo scoperto tanti giorni fa e che ha rilanciato negli ultimi giorni. La concorrenza anche all’estero non manca, ma i contatti con l’Ascoli possono portare presto a una soluzione in grado di accontentare tutti. A costo di aumentare l’offerta, aggiungendo ulteriori bonus. Al limite anche anticipando l’arrivo a gennaio del corteggiatissimo Orsolini.