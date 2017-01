Il retroscena: Orsolini-Juve a fuoco lento, la situazione

Altra giornata indicativa relativamente al trasferimento di Riccardo Orsolini alla Juve, che spera di coronare presto l’inseguimento partito lo scorso 30 marzo, come raccontatovi ai tempi in esclusiva, e tornato prepotentemente di moda nei giorni scorsi, una volta memorizzati gli inserimenti – a suon di rilanci – di Atalanta e, soprattutto, Napoli. Contatti, incontri e aggiornamenti continui: tra domanda e offerta c’è ancora un po’ di distanza, fermo restando che la valutazione del forte esterno offensivo che sta facendo benissimo in B è salita a dismisura, sfondato da tempo il muro dei 4,5 milioni. I rapporti tra Juve e Ascoli sono solidissimi, il club marchigiano vuole lasciare Orsolini a disposizione di Aglietti fino al prossimo giugno e in tal senso non ci saranno problemi. Nel calciomercato i colpi di scena possono sempre essere all’ordine del giorno, la concorrenza resta sul pezzo ma per Orsolini a Torino la situazione è molto ben impostata.

Foto: sito ufficiale Ascoli