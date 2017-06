Il retroscena: N’Zonzi, la Juve lavora sotto traccia. L’alternativa sarebbe Matic se…

La Juventus vuole sistemare il centrocampo, innanzitutto con un innesto all’insegna della fisicità: al riguardo vi confermiamo quanto raccontatovi negli ultimi tempi. Il primo obiettivo resta sempre Steven N’Zonzi. A fronte dell’ostracismo del Siviglia, che per ora non vuole concedere sconti, la Juve, forte del sì del giocatore, ha deciso di procedere senza eccessiva fretta, sotto traccia. Paratici continua a parlare con il Siviglia sulle modalità di pagamento, sperando sempre di scendere sotto la clausola da 40 milioni. Se i tempi però diventassero biblici, l’alternativa a N’Zonzi per caratteristiche fisiche sarebbe Nemanja Matic del Chelsea, già cercato la scorsa estate prima che Conte – a parole e poi con i fatti, in campo – gli confermasse la fiducia. Un discorso che si potrebbe eventualmente riaprire con i Blues. Due classe 1988 capaci di calamitare, con le loro lunghe leve, molti palloni nella zona nevralgica del campo. Ma la prima scelta resta N’Zonzi, a fuoco lento. Dopodiché, con Lemina e Sturaro non certo intoccabili, la Juve potrebbe sempre lanciarsi su un altro centrocampista: l’idea Matuidi è sempre viva, occhio anche a Paredes, uno specialista per il presente e per il futuro. Per quanto riguarda gli esterni difensivi, con Dani Alves in uscita e la sirena Chelsea che continuerà a tentare Alex Sandro, nella lista della spesa oltre al solito De Sciglio (e a Darmian, nome tornato d’attualità ieri mattina) c’è anche in bella evidenza il nome di Joao Cancelo, il nazionale portoghese del Valencia.

Foto: rmcsport