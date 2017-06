Il retroscena: Nereo Bonato, sondaggi della Roma. Con Massara in uscita…

Ha lasciato Udine dove non è stato sicuramente un grande protagonista. Ora per il direttore sportivo Nereo Bonato il futuro potrebbe essere a Roma, sponda giallorossa: ci sono stati già contatti, anche per questo motivo il dirigente ha chiesto tempo a un paio di club di serie B che lo hanno sindaco. Con Di Francesco in arrivo troverebbe un allenatore che conosce bene, Bonato affiancherebbe Monchi a maggior ragione se presto Massara dovesse seguire Sabatini. Per ora un sondaggio, ma attenzione…

Foto: sito ufficiale Sassuolo