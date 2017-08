Il retroscena: il Napoli ha bloccato Karnezis fino a martedì. E il Watford aspetta

Alle prese con la vicenda Reina, il Napoli ha bloccato Karnezis fino a martedì. Il portiere greco potrebbe arrivare sia in caso di partenza di Rafael che in caso di un’emergenza dovuta allo spagnolo titolare, in scadenza di contratto e corteggiato dal Psg. L’Udinese ha detto sì alla richiesta del Napoli, in caso contrario manderà Karnezis al Watford, l’altro club della famiglia Pozzo.

Foto: Twitter Udinese