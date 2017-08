Il retroscena: Milan, l’extrabudget stabilito una settimana fa. A centrocampo…

Una settimana fa abbondante fa vi parlammo della possibilità concreta di un extrabudget Milan ben oltre Kalinic. Le valutazioni sono state fatte e verranno approfondite. Ma la possibilità di fare un altro centrocampista è concreta. Il Milan aspetta Kalinic per le visite e ha avuto ulteriori conferme sulla totale affidabilità di Cutrone. Siccome su André Silva c’è fiducia totale, la riapertura su un attaccante esterno potrebbe esserci soltanto se Niang accettasse la proposta dello Spartak Mosca che, nel frattempo, ha presentato un’offerta oltre i venti milioni pur sapendo che il nodo è la volontà dell’attaccante, l’attesa non andrà oltre martedì. E il centrocampista? Non va dimenticato che il Milan ha cercato in più occasioni Renato Sanches che ha costi alti e bisogna capire fino a quanto l’extrabudget consentirà un margine di intervento. Intanto, il nome di Krychowiak va tenuto assolutamente in considerazione dopo i contatti delle ultime ore e considerato che è ai margini del Psg. L’ex Siviglia piace, può essere il vice Kessie, può comunque essere utile aspettando il rientro di Biglia. Confermiamo i sondaggi fatti per Cabaye e Mendy, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo il Milan vuole definire qualche cessione: su Sousa continua a spingere il Trabzonspor (negli ultimissimi minuti dalla Turchia considerano l’operazione in dirittura), mentre su Gomez c’è da giorni il Fenerbahce.

Foto: Milan Twitter