Il retroscena: Mancini-Zenit, budget ricco per il mercato. E conferme su Brozovic in cima alla lista

Roberto Mancini avrà un budget molto importante, quasi senza limiti, per il nuovo Zenit. E’ prevedibile che faccia la spesa anche in Italia. Gli piace molto Brozovic, confermiamo che quello del croato è uno dei nomi in cima alla lista, in attesa di entrare nel vivo. Poi dipenderà molto da Brozovic che ha una proposta dalla Cina e che sa comunque che a livello di ingaggio a San Pietroburgo non baderebbero a spese. Brozovic sarà uno dei tanti acquisti, non sono escluse altre operazioni con l‘Inter (Ranocchia, lo stesso Eder che il Mancio aveva voluto in nerazzurro). Con un budget ricco tutto si può…

Foto: Twitter ufficiale Inter