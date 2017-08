Il retroscena: da Mahrez a Jesé e Cancelo, storia di separati in casa

Storie di separati in casa: ne è pieno il mercato, anche questa sessione propone diverse situazioni significative. Ce ne sono tre più che mai attuali e con possibili sviluppi nel giro di pochi giorni. Partiamo da Mahrez: ha detto in tutte le lingue del mondo che vuole andare alla Roma, è uscito allo scoperto e ha postato foto che non sono il massimo dell’allegria. Ritiene giustamente che sia la sua grande occasione, non vuole perderla e lo ha fatto capire in ogni modo al Leicester. Per la Roma resta la priorità assoluta, a costo di sfondare il muro dei 35 milioni e questo punto conviene andare fino in fondo per non avere rimpianti. Cuadrado – proposto già diverse settimane fa – è un’alternativa, Emre Mor era un depistaggio. Da Londra a Parigi c’è Jesé che non ha più spazio neanche nel giardino di casa Emery: se prima della pirotecnica operazione Neymar era emarginato, ancora di più. La Fiorentina ci aveva pensato prima di coltivare l’illusione Emre Mor, ora è un nome che può tornare di moda, considerato che il Psg si accollerebbe una parte dell’ingaggio. Da Parigi voliamo a Valencia: c’è un laterale di grande sostanza, si chiama Joao Cancelo, vuole la Juve da settimane ma sa che deve aspettare. Cosa? Che Lichtsteiner trovi una sistemazione, l’ipotesi Lemina nell’operazione è rimasta tale perché la Juve ha poi fatto una grande operazione in uscita, ottenendo una ventina di milioni dal Southampton. Cancelo è stato proposto anche all’Inter, almeno un paio di settimane dopo i contatti con la Juve. Ecco tre storie da separati in casa che, presto, avranno un epilogo.