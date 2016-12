Il retroscena: Luiz Gustavo, il Wolfsburg apre al prestito senza obbligo. Le ultime

Ultimissime da casa Inter. Come il Liverpool aveva aperto per il prestito senza obbligo di Lucas Leiva, nelle ultime ore ha fatto la stessa cosa il Wolfsburg per Luiz Gustavo. Strada in discesa, dunque, ora dipende dalle scelte nerazzurre. E nel vertice cinese è stato ribadito un concetto, ovvero quello di puntare sui giovani (possibilmente italiani) è un po’ meno sui trentenni che hanno già dato tanto. Magari può sempre esserci un’eccezione, ma la strada indicata è questa. Premesso che un Luiz Gustavo in prestito con diritto e senza obbligo potrebbe attirare altri club italiani (la Juve ci aveva già pensato e potrebbe valutare nuovamente il profilo), ora l’Inter deciderà se fare una o due operazioni per il centrocampo. Con Felipe Melo ormai in uscita e Banega non blindato, sono riflessioni che andranno avanti per un po’. Ma adesso vige la necessità di prendere in centrocampista nel giro di pochi giorni, per questo motivo l’Inter da giorni ha accelerato su Roberto Gagliardini con l’Atalanta. Per gennaio e non per giugno, come già svelato. Valutazione circa 25, Atalanta disponibile ad accettare cinque-sei milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juve? Il pericolo c’è sempre, anche e soprattutto per questo motivo l’Inter spinge per chiudere. Obiettivo numero uno individuato, sul resto si potranno spendere altre riflessioni.

Foto: Bild