Il retroscena: Luiz Gustavo-Juve, settimana prossima decisiva

Ieri sera vi abbiamo parlato della riapertura della pista Luiz Gustavo per la Juve, con i nuovi sondaggi effettuati dal club bianconero per il centrocampista brasiliano. Lemina torna acciaccato dalla Coppa d’Africa, Hernanes può tornare sul mercato, al di là del fatto che Asamoah è stato ultimamente impiegato sulla fascia sinistra per fungere da alternativa ad Alex Sandro. Luiz Gustavo considera al capolinea il suo ciclo al Wolfsburg, nelle ultime settimane erano arrivate conferme in tal senso anche dalla società. Ma il club tedesco, dopo aver aperto al prestito senza obbligo di riscatto, poi aveva cambiato idea. La prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro dello specialista classe 1987 ex Bayern, con il Wolfsburg che potrebbe tornare sui suoi passi e abbassare le pretese. Anche perché la scadenza del contratto del centrocampista è prevista per il vicino 2018. E la Juve resta alla finestra, vigilie sulla posizione di Luiz Gustavo. Il Milan? Confermate le fonti di stamattina, è vero che il mediano piace alla nuova proprietà in pectore per luglio, ma per l’immediato vanno monitorati gli spiragli Juve. Aspettando la prossima settimana…

Foto: Bild