Il retroscena: Kessie, sempre più Roma per luglio

La Roma sfreccia in direzione Franck Kessie, il gioiello dell’Atalanta sul quale il club giallorosso ha messo le mani in vista della prossima estate. Nell’operazione entrerà Marchizza, che al momento la Roma non vuole cedere ma è disposta a sacrificare come futura contropartita (valutazione 5 milioni) per Kessie. Per quanto riguarda gennaio, Paredes è bloccato perché dall’esterno non sono fin qui arrivate le proposte auspicate, per Donsah ci sono stati altri contatti, ma la Roma adesso è massimamente concentrata sull’affare Kessie da definire per luglio.

Foto: Twitter Atalanta