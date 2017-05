Il retroscena: Kessie, il Milan ha un alleato. La rincorsa della Roma…

Nella corsa a Franck Kessie il Milan per ora ha un alleato importantissimo: l’agente Atangana. Quest’ultimo ha avuto il placet del centrocampista per trattare con il club rossonero, quanto vi abbiamo raccontato sabato scorso può avere un peso fondamentale nell’epilogo della trattativa. E Atangana non c’era nel vertice romano tra il club giallorosso e l’Atalanta. Percassi si sta comportando in modo esemplare: con la Roma ha raggiunto un accordo da tempo, ma sa che l’ultima parola spetta al calciatore (professatosi milanista in un’intervista dei mesi scorsi). E con il Milan si è lasciato in un modo: nuovo summit dopo la gara di Bergamo in programma tra poco più di una settimana. Fino a quando i rossoneri avranno l’agente come alleato ci saranno fondate speranze di vincere la volata. La rincorsa della Roma continua, il club giallorosso si è avvicinato ma non ha pareggiato la proposta d’ingaggio rossonera (da 2 milioni a stagione più bonus). L’Atalanta lascerà la palla a Kessie, ma l’inserimento del Milan è arrivato nel momento strategicamente più importante.

Foto: sito ufficiale Atalanta