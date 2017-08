Il retroscena: Keita ha in testa solo la Juve. A Lotito ha detto…

Il confronto con Lotito è stato proficuo. Keita Balde ha ribadito il concetto di sempre: ha in testa solo la Juve, alla Juve vuole andare. Al presidente della Lazio l’attaccante ha detto che onorerà l’impegno di Supercoppa italiana, che darà il massimo, ma gli ha chiesto contemporaneamente di non prendere in considerazione altre proposte. Una specie di tregua, a fronte dei numerosi tentativi di Lotito di coinvolgere altri club: prima il Napoli, quindi l’Inter che aveva trovato un varco in virtù dei buoni rapporti tra Sabatini e Calenda ma che poi ha virato su altri obiettivi. Lotito confida sempre che arrivi una proposta da club importanti, per esempio il Monaco, ma sa che potrebbe sempre andare a sbattere contro la volontà di Keita. Quindi, per ora la Supercoppa, poi il prevedibile faccia a faccia con Marotta che ha già preannunciato una proposta da 21 milioni più eventuali bonus. Keita non aspetta altro.

Foto: zimbio