Il retroscena: Keita, perché Lotito ha chiesto di non impiegarlo in amichevole

Un tweet nel pomeriggio. Keita Balde ha trasmesso il suo rammarico per non essere stato impegnato nell’amichevole contro la Triestina. Si sentiva pronto, ma Simone Inzaghi non l’ha impiegato. C’è un retroscena: la decisione è stata di Lotito, non troppo contento delle evoluzioni delle ultime ore. Lotito vorrebbe il rinnovo (che difficilmente avrà), oppure il via libera per una cessione in Inghilterra (West Ham), tra l’altro organizzata da intermediari oggi molto lontani dagli interessi professionali di Keita. L’attaccante vuole restare in Italia, ha accettato l’Inter che ora deve soddisfare Lotito, i rapporti tra Calenda e Sabatini possono fare la differenza. La Juve, oggi concentrata sulla definizione dell’affare Bernardeschi, aveva il sì di Keita qualche settimana fa e ora si è nuovamente inserita e sta provando a riottenerlo, mettendo a disposizione i cartellini di Sturaro e Pjaca (prestito biennale). Intanto, Keita resta ai margini della Lazio.

Foto: zimbio.com