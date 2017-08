Il retroscena: Keita, l’Inter si aggrappa a Lotito. L’incontro con la Juve…

La Juve ha formalizzato un’offerta da 21 milioni per Keita Balde. Marotta ha chiesto a Lotito un incontro anche prima della Supercoppa, in modo da poter definire l’operazione, forte dell’intesa raggiunta con il senegalese. Ma nelle ultime ore il presidente della Lazio ha continuato a prendere tempo: per ora non vuole summit, aspetta altre proposte, ma sa già che gli argomenti Napoli o, eventualmente, ancora Milan non riscaldano l’attaccante. Lo scenario potrebbe mutare – come più volte spiegato – nel caso dell’Inter, anche se soprattutto per i rapporti esistenti tra Sabatini e il manager Calenda. L’Inter spera che Lotito continui a rinviare qualsiasi vertice con la Juve in modo da potersi inserire, scardinando la resistenza di Keita dinanzi all’eventuale possibilità di restare da separato in casa alla Lazio per un’altra stagione. In questo contesto va inserito anche Schick: l’Inter ha un’intesa di massima sia con la Samp che con gli agenti del ceco, ma in questo caso ci sono troppi esempi per non memorizzare che contano solo le firme. Il rimbalzo Keita-Schick potrebbe rappresentare l’ennesima sfida Inter-Juve.

Foto: zimbio