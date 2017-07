Il retroscena: Keita, la posizione di Jovetic e quella della Juve

Una contropartita gradita alla Lazio nell’operazione Keita. Eder lo sarebbe, ma non si muove dall’Inter, Rincon e Sturaro per ora non interessano. Mentre piace Jovetic che, però, ha un ingaggio da urlo fino alla fine del contratto: dieci milioni lordi. Ma con il contributo dell’Inter si potrebbe anche provare, anche perché – novità di serata – JoJo non ha chiuso le porte a un eventuale trasferimento in biancoceleste. Lotito dice di non aver ricevuto un’offerta da Marotta: è il gioco delle parti, perché il patron della Lazio vuole realizzare il più possibile, evidentemente più dei 20 milioni che la Juve ha messo a disposizione. Anche una cifra leggermente inferiore ai 25 milioni, i giorni che trascorrono non depongono a suo favore. La società bianconera è forte di un’intesa retrodatata con l’entourage di Keita, ma i rapporti tra Sabatini e Calenda sono una forte speranza nerazzurra. Bagarre con possibili rilanci nelle prossime ore.