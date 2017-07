Il retroscena: Keita apre anche all’Inter. La posizione della Juve. Ora Lotito…

Il Milan aspetta Biglia, ma nei prossimi giorni sarà più chiara la situazione di Keita Balde. Quest’ultimo aveva detto sì alla Juve, eventualmente anche a parametro zero. Ma oggi la Juve è massimamente concentrata su Bernardeschi e Douglas Costa, i due esterni offensivi da regalare ad Allegri. E quindi è in una posizione di attesa, a maggior ragione dopo i recenti contatti tra Lotito e Allegri. Nelle ultime ore Keita ha aperto anche all’Inter: dopo i sondaggi delle scorse settimane, si può anche entrare nel vivo, nonostante la convocazione formale da parte della Lazio per il ritiro precampionato. Lotito ha provato a fare un nuovo tentativo per il rinnovo, ma è stato respinto. Ci sarebbe qualche sirena inglese (il Chelsea dopo il Liverpool), ma a Keita piacerebbe restare in Italia. Saranno giorni intensi anche su questo fronte.

Foto: zimbio