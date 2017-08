Il retroscena: Karnezis non cambia idea, vuole aspettare ancora il Napoli

Incredibile Karnezis, vuole aspettare ancora il Napoli. Incredibile perché ha già detto no a un paio di proposte, una dalla Turchia e l’altra dall’Inghilterra (Watford, stessa proprietà famiglia Pozzo), ma evidentemente lui non ha particolari smanie si sente tranquillo all’Udinese e – salvo sorprese – resterà alla finestra per qualche altro giorno. Tutto questo perché evidentemente il Napoli gli ha detto di non prendere altre decisioni, con la cessione di Rafael ci sarebbe spazio per chiudere l’operazione relativa allo stimatissimo portiere greco. E dopo il ritorno dei playoff di Champions a Nizza ci sarà la stretta finale per Zinchenko, ma questo è un altro discorso. E chiaro da settimane.

Foto: zimbio