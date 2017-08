Il retroscena: Kalinic-Milan, attesa mail dopo le 22. L’attaccante pronto a partire

Kalinic al Milan non è più una notizia. Il 16 agosto vi avevamo detto che sarebbe stata questione di ore, senza mai parlare di frenate o rallentamenti, a differenza di quanto sostenuto da chi ora si affanna alla ricerca di una notizia che tale più non è. Nel frattempo il centravanti ha di fatto salutato la Fiorentina, la presentazione del certificato medico ha rappresentato l’ultimo inequivocabile indizio. Quando si chiuderà definitivamente la trattativa? La Fiorentina aspetta dopo le 22 la mail decisiva, il problema non è mai stato rappresentato dalla formula (operazione da 25 milioni totali, con obbligo di riscatto facilmente concretizzabile): tutto sta ruotando attorno alle garanzie bancarie che il Milan deve fornire sulle modalità di pagamento, a fronte di un accordo di massima già trovato tra le due società. Dopo le 22 è attesa la fatidica mail: se arriverà a destinazione, verrà dato il via libera a Kalinic, che freme per raggiungere Milano e iniziare la sua nuova avventura, a partire dalle visite mediche di rito. In caso contrario, i tempi potrebbero leggermente slittare, ma l’operazione Kalinic-Milan andrà in porto. E non è più una notizia.

Foto: IbTimes.com