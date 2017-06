Il retroscena: Juve, N’Zonzi scavalca tutti in nome della fisicità. Già la prossima settimana…

Max Allegri si aspetta quattro-cinque colpi per la Juve che verrà. Almeno un paio in grado di alzare il tasso qualitativo, ma soprattutto la fisicità. Ecco perché è tornato fortemente di moda il nome di Steven N’Zonzi al punto che per la prossima settimana potrebbe esserci una missione a Siviglia. La situazione è chiara: lo scorso dicembre vi avevamo raccontato che la Juve aveva pensato di pagare la clausola (da 30 milioni) in due rate, poi decise di soprassedere. Nel frattempo N’Zonzi ha rinnovato fino al 2020 e la clausola dovrebbe essere salita a 40 milioni, ma la Juve è convinta che si possa trattare. Per Allegri il discorso legato alla fisicità, anche in Champions, è fondamentale. Per questo motivo la Juve non ha affondato il colpo per Tolisso che a gennaio aveva prenotato per 40 milioni. Il cambio di modulo ha fatto la differenza, la svolta 4-2-3-1 dopo la sconfitta di Firenze ha modificato le strategie: soltanto la Juve può decidere di lasciar perdere Tolisso e sarebbe una grave rinuncia. In nome della fisicità, N’Zonzi, ma senza eventualmente trascurare la possibilità di prendere un altro centrocampista (piace sempre Paredes), tenendo conto che qualcuno partirà (Lemina, forse Rincon, forse Sturaro) e che a centrocampo si può avvertire la necessità di un paio di rinforzi. Intanto, i prossimi saranno i giorni di N’Zonzi…

Foto: theladbiblegroup.com