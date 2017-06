Il retroscena: Juve, le ore di N’Zonzi. E Paredes…

Il mercato della Juve presto entrerà davvero nel vivo e le prossime possono essere le ore di Steven N’Zonzi. Come abbondantemente raccontato, Max Allegri ha messo il prestante francese, che compirà 29 anni il prossimo dicembre, in cima alla lista per il centrocampo bianconero. Una scelta convinta, in nome di quella fisicità un po’ mancata nella stagione da poco conclusasi. E adesso la Juve si prepara alla missione spagnola, nella convinzione di poter muovere passi fondamentali nelle prossime ore, comunque entro la prima parte di questa settimana. Vi abbiamo già detto che la Signora chiederà in prima battuta uno sconto al Siviglia, rispetto ai 40 milioni della nuova clausola rescissoria post rinnovo (prima era fissata a 30). Ma la Juve è intenzionata ad andare fino in fondo a prescindere per N’Zonzi, quindi può entrare nell’ordine di idee di versare l’intero importo. E le manovre per il centrocampo possono non fermarsi a Steven: con i vari Lemina, Rincon e Sturaro che non sono certo intoccabili, va sempre considerato in entrata il nome di Leandro Paredes. L’argentino, reinventato regista dalla Roma (che è pronta a riaccogliere Pellegrini, esercitando la recompra anche su input di Di Francesco), è stato seguito dal Milan e piace anche allo Zenit, ma nelle valutazioni della Juve costituirebbe una robusta iniezione di freschezza nella zona nevralgica. Prima, però, la Juve si concentrerà sulla priorità N’Zonzi…

Foto: Rmc Sport