Il retroscena: Juve, chiudi con l’Arsenal per Szczesny. L’Inter vuole offrire di più. Sabatini…

La Juve aspetta Wojciech Szczesny, già accolto con parole cariche di entusiasmo da Buffon. Ma, dopo aver raggiunto l’accordo con il diretto interessato, non ha ancora l’intesa totale con l’Arsenal. Marotta è partito da una cifra bassa, più o meno la metà rispetto ai circa 15 milioni chiesti dall’Arsenal. E occhio alla sorprese: nelle ultime ore è sceso in campo Sabatini che ha un eccellente rapporto con l’Arsenal e che ha portato Szczesny in Italia con il gradimento assoluto di Spalletti. Occhio, dunque. Se la Juve non chiude le sorprese sono dietro l’angolo: l’Inter si è già mossa, con l’intenzione di offrire di più, sia al portiere che all’Arsenal. Questo significa che la posizione di Handanovic non è blindatissima: piace a Manchester United (e dipende dal futuro di De Gea) e Psg, col Liverpool più defilato. Intanto, dopo il “battesimo” di Buffon ora tocca alla Juve fare in fretta perché l’Inter è in agguato.

Foto: The Times