Il retroscena: Jovetic, doppio no a Brighton e Newcastle. Ora…

Stevan Jovetic è reduce da un ottimo pre-campionato, vorrebbe restare, ma per l’Inter sarebbe importante trovare una soluzione. Ci hanno provato dalla Premier, sia il neo-promosso Brighton che il Newcastle, ma dal diretto interessato è arrivato un doppio no. Ora bisogna capire se, pur abbassando la valutazione del cartellino, l’Inter troverà un club gradito all’attaccante montenegrino, magari in Spagna con il famoso Siviglia e non solo. C’è ancora tempo, ma non sarà semplice convincere Jovetic.

Foto: Twitter ufficiale Inter