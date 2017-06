Il retroscena: Inter, Banega libera Borja Valero. Su Izzo e Skriniar…

Il mercato dell’Inter entra nel vivo, la cessione di Banega al Siviglia ormai in dirittura libera di fatto l’acquisto di Borja Valero, che da cinque-sei giorni si vede già in nerazzurro, presto ci saranno tutte le condizioni affinché il trasferimento venga formalizzato, magari a 5-6 milioni più bonus. In uscita da valutare su tutte le posizioni di Jovetic (il Siviglia c’è sempre) e, soprattutto, Perisic, dal momento che proprio l’addio dell’esterno croato consentirebbe alla società di Zhang di rimpinguare le casse sociali, passaggio fondamentale in chiave Fair Play Finanziario. Mentre in entrata resta caldissimo il profilo di Milan Skriniar, sulle basi che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi: circa 27 milioni di valutazione, con l’inserimento di Caprari che farebbe scendere il cash a quota 20. E occhio per la difesa anche a Izzo, che dai primi di ottobre sarà disponibile e che – come già raccontato – è stato proposto all’Inter, cui il profilo del centrale del Genoa intriga.