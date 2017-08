Il retroscena: Immobile “colpo di sole” prima  di Ferragosto. Il Milan pensa ancora che…

Ciro Immobile nella lista del Milan? Più che altro un colpo di sole prima di Ferragosto, una boutade per non dire altro. Immobile era stato proposto in altri tempi, oggi il Milan ha altre idee. Kalinic? Questa è una storia che va avanti da mesi, bisogna capire per quanto tempo la Fiorentina avrà voglia di aspettare, magari ancora per qualche giorno. Se il Milan aspetta ci sarà un motivo, altrimenti si sarebbe già presentato con la cifra necessaria per prendere Kalinic. Il Milan pensa che: a) la vicenda Aubameyang ancora abbia qualche paginetta da scrivere, dipende dalle altre operazioni in uscita del Borussia Dortmund; b) anche su Belotti si può restare alle finestra per quattro o cinque giorni, malgrado il chiaro diktat di Cairo, ma le cose possono cambiare e comunque la fretta sarebbe una cattiva consigliera. Ibrahimovic? Un nome che torna spesso, ma che fa per ora a cazzotti con la volontà dello United di rimetterlo sotto contratto e anche con i rapporti non proprio strepitosi con Raiola. Cavani? Il Milan ci aveva pensato a febbraio, prima del rinnovo, era pronta una spedizione a Parigi, poi i problemi del closing ritardato chiusero ogni porta. Falcao? E’ strafelice con il Monaco, fino a prova contraria. Diego Costa? Aspetta l’Atletico Madrid, se la musica non cambia “affittarlo” per cinque mesi non sarebbe il massimo della vita. Ma se hai fatto gran parte della squadra, puoi anche aspettare per il colpaccio. E lasciamo perdere Immobile “colpo di sole” prima di Ferragosto: meglio un tuffo in piscina per schiarirsi le idee.