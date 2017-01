Il retroscena: Giaccherini, il Napoli ha già deciso. E il Milan…

Emanuele Giaccherini ha legittimamente voglia di giocare di più. Il Napoli lo vede soltanto come esterno e la concorrenza è enorme. Il suo agente Valcareggi lo vorrebbe liberare entro la fine del mercato di gennaio, ma la posizione del club azzurro è rigida. Al momento, un muro insormontabile, non esiste la minima intenzione di liberarlo. Vedremo nei prossimi giorni, ma oggi è così. Giaccherini è stato accostato al Milan, tuttavia oggi non ci sono margini e il discorso vale per Fiorentina e Toro. Il Milan ha in Ocampos il principale obiettivo per il dopo-Niang.

Foto: sito ufficiale Napoli