Il retroscena: Giaccherini avrebbe già scelto. Ma il Napoli…

Emanuele Giaccherini sta vivendo con grande professionalità un momento difficile. Il Napoli lo vede soltanto da esterno e con quei titolari inamovibili diventa difficile trovare spazio. Dipendesse da lui andrebbe via, anche in prestito, come ha spiegato il suo agente Valcareggi. E avrebbe già scelto la destinazione: la Roma. Ma è una destinazione impossibile perché il Napoli non rafforzerebbe una concorrente diretta. Magari si potrebbe pensare al Milan, più difficile il Toro per una questione di rapporti, con la Fiorentina sullo sfondo. Ma il Napoli fin qui non ha messo in preventivo la cessione di Giaccherini.

Foto: sito ufficiale Napoli