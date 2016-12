Il retroscena: Gagliardini, ecco perché l’Inter vuole giocare d’anticipo

L’Inter vuole puntare sui giovani italiani, un chiodo fisso di Suning. Un’idea che era partita l’estate scorsa con Berardi, ma il Sassuolo disse no. Nel frattempo ci sono stati tanti innamoramenti tutti da sviluppare e molto costosi, ci riferiamo a Bernardeschi e Verratti. Per poi arrivare a Roberto Gagliardini, un centrocampista stimatissimo al punto che sono state sciolte tutte le riserve (anche da Suning). L’Inter sa che i rapporti tra Juve e Atalanta sono eccellenti, ma sa anche che Gagliardini per Marotta non è un necessità per gennaio, piuttosto un eventuale e costoso investimento per giugno. E così l’Inter ha intenzione di mettere sul tavolo i 25 milioni che Percassi chiede da subito, per prenotare il possente centrocampista ma anche eventualmente per anticipare il suo arrivo a gennaio studiando bene le modalità di pagamento. Magari aggiungendo una contropartita tecnica (Palacio piace a Gasperini, ma al momento non c’è trattativa). E’ un contropiede partito da giorni e che l’Inter ha voglia di concretizzare.

Foto: zimbio.com