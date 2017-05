Il retroscena: Fiorentina, la proprietà ha scelto Pioli. Ecco perché

Di Francesco? No, Pioli. Sul nuovo allenatore della Fiorentina ribadiamo quanto vi stiamo raccontando da settimana: per la famiglia Della Valle è il profilo ideale per diversi motivi. I più importanti: ha maturato diverse esperienze negli ultimi anni, contrariamente a Di Francesco, conosce l’ambiente viola per essere stato calciatore, ha la duttilità tattica necessaria per riaprire un ciclo. Ora bisogna soltanto aspettare che finisca la stagione, le percentuali di conferma di Pioli in casa Inter stanno crollando (non da oggi…) malgrado un contratto in scadenza nel 2018. E la Fiorentina aspetta, senza fretta. Di Francesco resta alle spalle per i motivi spiegati, oltretutto con un incontro con il Sassuolo ancora da fare. La Viola ha scelto Pioli e ora intende aspettare il momento giusto per entrare in azione.