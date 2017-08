Il retroscena: Felipe Anderson tra infortunio e tentazioni di mercato 

Felipe Anderson è ai box per infortunio. Tendinopatia agli adduttori, una brutta cosa che lo costringerà a stare fuori per qualche altra settimana. La Lazio lo aspetta, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, nel senso che il brasiliano non viene più ritenuto incedibile, come se fosse finito un ciclo. Qualche intermediario al lavoro per preannunciare possibili offerte negli ultimi giorni di mercato. Offerte che la Lazio potrebbe prendere in considerazione, anche se la priorità adesso è rappresentata dalla vicenda Keita.

Foto: zimbio.com